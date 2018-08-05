Dinamitle balık avlamak isterken canından oldu

Ercan KAYLI / DALAMAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, balık avlamak için gittiği denizde, dalga nedeniyle düşünce elindeki dinamit patlayan Mehmet Dilik (54), yaşamını yitirdi.

İnşaatlarda boyacılık yapan evli, 1 çocuk babası Mehmet Dilik, bugün saat 08.00 sıralarında, bir yakınıyla dinamitle balık avlamak için Dalaman sahili Çayboğazı mevkisindeki dalga kıranın yakınına gitti. Elinde dinamitle suya giren Dilik, kıyıdan uzaklaştıktan bir süre sonra, gelen büyük bir dalga nedeniyle dengesini kaybetti. Dilik, düşünce elindeki dinamit bir anda patladı. Birlikte sahile geldiği yakının durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri, Dilik'in cesedini sudan çıkardı. Dilik'in cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruştuma başlattı.

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