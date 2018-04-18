Dini nikahlı karısını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde vurularak öldürülen MHP’li eski yönetici Serpil Ertekin’in katil zanlısı adliyeye sevk edildi.
Olay, İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi Aykar Sokak’ta meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, MHP eski İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Ertekin, 6 yıllık dini nikahlı eşi Duran G. ile henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışma sonrasında tabancısını çıkartan Duran G., Serpil Ertekin’e oğlunun gözü önünde defalarca ateş etti. İki kurşunun isabet ettiği Ertekin oğlunun gözleri önünde yere yığılarak hayatını kaybetti.
Olay yeri incelemelerinin ardından Serpil Ertekin’in cesedi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü. Otopsi incelemesinin ardından Ertekin’in cenazesi, Zeytinburnu Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Zanlı Duran G. ise Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.
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