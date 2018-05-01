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Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 17:58 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, aydınlatma direğine çarptı.

Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü yaralandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Otomobil ikiye bölünürken, sürücü Eren Çelebi yaralandı.
Kaza öğleden sonra, Metek Mahallesi'nde meydana geldi. Düzce kent merkezi yönüne giden Eren Çelebi yönetimindeki 81 AE 606 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol ortasındaki refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Otomobil ikiye ayrılırken, sürücü Çelebi yaralandı. Eren Çelebi, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Otomobilin ikiye ayrıldığını görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü yaralandıDireğe çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü yaralandıDireğe çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü yaralandıDireğe çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü yaralandı

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