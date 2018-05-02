Direğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, aydınlatma direğine çarpıp, takla atan otomobildeki Ercan Keş (31) öldü, sürücü Ahmet Cevher ise yaralandı.
Kaza, İslahiye-Hassa karayolunun 5'inci kilometresi Ağabey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hassa yönüne giden Ahmet Cevher yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada, otomobilden fırlayan Ercan Keş, olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta sıkışan sürücü Ahmet Cevher ise yaralandı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince çıkarılan Ahmet Cevher, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Keş'in cesedi de olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için morga gönderildi.
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