HABER

Direğe çarpan otomobildeki çift öldü, torunları yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 16:23 | Son Güncelleme

YOZGAT’ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Savaş Durak ile eşi Cennet Durak öldü, torunları Sudenur İnan ise yaralandı.

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Savaş Durak ile eşi Cennet Durak öldü, torunları Sudenur İnan ise yaralandı. Kaza, bugün sabah saatlerinde, Sarıhacılı Mahallesi'nde meydana geldi. Savaş Durak (48) yönetimindeki 66 AP 939 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Savaş Durak ve eşi Cennet Durak (46) olay yerinde hayatını kaybetti. Yanlarındaki torunları Sudenur İnan (6) ise yaralandı. Küçük Sudenur, olay yerine sevk edilen ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yozgat Belediyesi itfaiye ekiplerince, sıkıştıkları yerden çıkarılan Durak çiftinin cenazeleri, itfaiye ekiplerince çıkartıldıktan sonra aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Trump'tan Suriye operasyonu açıklamasıTrump'tan Suriye operasyonu açıklaması
CHP'li vekilden olay 'Bahçeli' iddiasıCHP'li vekilden olay 'Bahçeli' iddiası
Aydın Doğan'dan Demirören'e uyarı!Aydın Doğan'dan Demirören'e uyarı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin Abuzer Kömürcü'sü bakın şimdilerde ne yapıyor

Kurtlar Vadisi'nin Abuzer Kömürcü'sü bakın şimdilerde ne yapıyor

Suriye ile ilgili son dakika gelişmesi! ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle

Suriye ile ilgili son dakika gelişmesi! ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksim'de korku dolu anlar!

Taksim'de korku dolu anlar!

Kars'ın son Estonyalısı

Kars'ın son Estonyalısı

Kartal'da düğün konvoyunda kaza:1 ölü 1 yaralı

Kartal'da düğün konvoyunda kaza:1 ölü 1 yaralı

Fuhuş yaparken yakalandı! Polisi görünce 2'inci kattan atladı

Fuhuş yaparken yakalandı! Polisi görünce 2'inci kattan atladı

Film gibi olay! Gerçeği 47 yıl sonra öğrendi

Film gibi olay! Gerçeği 47 yıl sonra öğrendi

Sakarya’daki istismar skandalında zihinsel engelli kızın ailesinden kan donduran ifade

Sakarya’daki istismar skandalında zihinsel engelli kızın ailesinden kan donduran ifade

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.