Direğe çarpan otomobilin kapısı fırladı: 2 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada otomobilin kopan direği fırlayarak hemzemin geçidine düştü.
Kaza, Merkez Olgunlar Mahallesi İshak Sungurluoğlu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin A. idaresindeki 23 EN 033 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce direğe sonra da kaldırıma çarparak durabildi. Otomobilin kapısı çarpmanın etkisiyle koparak hemzemin geçidine düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme yaptı.
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