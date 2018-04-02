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Direğe çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 10:54 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Cemalettin Yentürk (50) yaşamını yitirdi.

BURSA (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Cemalettin Yentürk (50) yaşamını yitirdi. Bursa'dan İnegöl ilçesine seyir halinde olan Cemalettin Yentürk yönetimindeki 16 KFS 11 plakalı özel otomobil, İnegöl'ün Kalburt mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak ikiye bölündü. Ağır yaralanan sürücü Cemalettin Yentürk, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Parçalara ayrılan otomobil çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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