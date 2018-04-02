Direğe çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü öldü

BURSA (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Cemalettin Yentürk (50) yaşamını yitirdi. Bursa'dan İnegöl ilçesine seyir halinde olan Cemalettin Yentürk yönetimindeki 16 KFS 11 plakalı özel otomobil, İnegöl'ün Kalburt mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak ikiye bölündü. Ağır yaralanan sürücü Cemalettin Yentürk, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Parçalara ayrılan otomobil çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!
Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı
Halk otobüsünde dehşet anları! Genç kız ailesini arayarak kurtuldu
Tiangong-1, Büyük Okyanus'un güneyinde infilak etti!
Kuzey Kore için bir ilk daha: Onlar söyledi, Kim dinledi
Korkunç cinayete şoke eden ifade! Tüyler ürperten ifade
Erdoğan kamuflajı giydi! Ünlülerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Casus WhatsApp uygulaması Chatwatch artık yasak!
51 yıldır donmuş halde bekliyor!
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum