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Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 18:38 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, direksiyon başında kalp krizi geçiren Osman Karacadağ (55), hayatını kaybetti.

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde, direksiyon başında kalp krizi geçiren Osman Karacadağ (55), hayatını kaybetti.
Olay, saat 17.00 sıralarında Çömlekçi Mahallesi İvriz Yolu mevkiinde meydana geldi. Osman Karacadağ, 42 AAJ 83 plakalı otomobiliyle İvriz yönüne gittiği sırada aniden fenalaştı. Otomobil, fenalaşan sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun solundaki şarampole düştü. Çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Karacadağ, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldüDireksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

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