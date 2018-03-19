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Direksiyon başında kalp krizi geçiren tır sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 09:31 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde, direksiyon başında kalp krizi geçirdikten sonra kaza yapan tır sürücüsü hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Adana’dan Tarsus istikametine giden 01 EAF 65 plakalı tırı kullanan Bünyamin Onur, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi, D-400 karayolunda kalp krizi geçirdi.

Direksiyon başında kalp krizi geçiren tır sürücüsü öldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde, direksiyon başında kalp krizi geçirdikten sonra kaza yapan tır sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Adana’dan Tarsus istikametine giden 01 EAF 65 plakalı tırı kullanan Bünyamin Onur, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi, D-400 karayolunda kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan tır, devrilerek yan yattı. Kazayı gören çevredekiler ambulans çağırdı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tır sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Bünyamin Onur’un cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, Jandarma ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

Direksiyon başında kalp krizi geçiren tır sürücüsü öldü

Direksiyon başında kalp krizi geçiren tır sürücüsü öldü

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