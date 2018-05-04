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Direksiyon başında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.05.2018 20:36 | Son Güncelleme

KONYA'da, yurtdışından yeni geldiği öğrenilen Molla Bağlar (55), otomobilinin direksiyonunda ölü bulundu.

Direksiyon başında ölü bulundu

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, yurtdışından yeni geldiği öğrenilen Molla Bağlar (55), otomobilinin direksiyonunda ölü bulundu.
Olay saat 19.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi Yeni Sille Caddesi üzerindeki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, 42 CRG 16 plakalı otomobilin direksiyonunda hareketsiz yatan Molla Bağlar'ı gören çevredekiler, Bağlar'ı uyandırmaya çalıştı. Bağlar'ı uyandırmayı başaramayan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, otomobilin kapısını açtı. Sağlık ekipleri ise yapılan inceleme sonrası Molla Bağlar'ın ölmüş olduğunu tespit etti. Bağlar'ın yakın zamanda yurtdışından geldiği öğrenildi. Molla Bağlar'ın cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Direksiyon başında ölü bulunduDireksiyon başında ölü bulunduDireksiyon başında ölü bulundu

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