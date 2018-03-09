Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil kanala uçtu

Kayseri’de direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, demir bariyerleri yıkarak kanala uçtu. Kazada iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre M.K.’nin kullandığı 06 RG 104 plakalı otomobil Erciyes Bulvarından Prof. Dr. İhsan Ketin Caddesi’ne dönüşte direksiyon hakimiyetini kaybederek kanala uçtu. Kazayı gören vatandaşların yaptığı ihbar sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri sürücü M.K. ile oğlu D.K.’yı araçtan çıkararak 112 ekiplerine teslim etti.
112 ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.K. ve oğlu D.K., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.
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