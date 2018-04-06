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Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil ters döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 16:05 | Son Güncelleme

Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters döndü.Edinilen bilgiye göre Kocasinan Bulvarı Kocasinan üst geçidinde meydana gelen kazada 38 BM 905 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda ters döndü.

Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil ters döndü

Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters döndü.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan Bulvarı Kocasinan üst geçidinde meydana gelen kazada 38 BM 905 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda ters döndü. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü 112 ekipleri tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından araç olay yerinden kaldırıldı.

Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil ters döndü

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