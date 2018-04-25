Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şarampole devrildi

Eskişehir’de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kamyon, yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kaza, Eskişehir-Ankara Karayolu’nun 10. kilometresinde yaşandı. G.S. yönetimindeki 07 BBJ 33 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kamyon şarampole devrilirken, kazada yaralanan sürücü G.S. Eskişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyon sürücüsünün hayati tehlikesi bulunmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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