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Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şarampole devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 17:39 | Son Güncelleme

Eskişehir’de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kamyon, yoldan çıkarak şarampole devrildi.Kaza, Eskişehir-Ankara Karayolu’nun 10.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şarampole devrildi

Eskişehir’de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kamyon, yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kaza, Eskişehir-Ankara Karayolu’nun 10. kilometresinde yaşandı. G.S. yönetimindeki 07 BBJ 33 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kamyon şarampole devrilirken, kazada yaralanan sürücü G.S. Eskişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyon sürücüsünün hayati tehlikesi bulunmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şarampole devrildi

Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şarampole devrildi

Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şarampole devrildi

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