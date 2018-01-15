Direksiyonu kilitlenen asit yüklü tanker şarampole devrildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Sincan ilçesinde hidroklorik asit (tuz ruhu) yüklü tanker, iddiaya göre, direksiyonunun kilitlenmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı, tankerden çevreye asit döküldü.Kaza, saat 15.00 sıralarında Ankara Sanayi Odası 2'nci Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki Alcı Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli'den Ankara'ya hidroklorik asit getiren Musa Karaca yönetimindeki 41 F 1929 plakalı tankerin iddiaya göre direksiyonu kilitlendi. Asit yüklü tanker kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sürücü Karaca hafif yaralanırken, tankerin kapağının açılması nedeniyle içindeki hidroklorik asit de yola ve çevreye döküldü.İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, maske takarak tankerin etrafına güvenlik şeridi çekti. Ardından olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri gaz maskeleri takarak tanker çevresinde incelemede bulundu. Tankerin asit tamamen boşaltıldıktan sonra çekici yardımı ile kaldırılacağı ifade edildi.Bu arada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri de olay yerinde incelemede bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.