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Direkten kablo çalarken akıma kapılıp hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 11:29 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde eski hükümlü olduğu ve birçok sabıkası olan 55 yaşındaki kişi elektrik direğinden kablo kesmesi sonucu akıma kapılarak 23 metre uzunluğundaki direğin tepesinde hayatını kaybetti.Olay, gece 03.00 sıralarında Ayvazlar köyü yakınlarında meydana geldi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde eski hükümlü olduğu ve birçok sabıkası olan 55 yaşındaki kişi elektrik direğinden kablo kesmesi sonucu akıma kapılarak 23 metre uzunluğundaki direğin tepesinde hayatını kaybetti.
Olay, gece 03.00 sıralarında Ayvazlar köyü yakınlarında meydana geldi. Adem Bayraktar, iddiaya göre, kablo çalmak için köye elektrik akımı sağlanan ana şebekenin bulunduğu direğe çıktı. Yaklaşık 23 metre yüksekliğindeki direğin üst noktasına kadar çıkan ve bakır kabloları kestiği sırada akıma kapıldı. Yere düşerken direğin orta noktasında sıkışıp asılı kalan Bayraktar, feci şekilde hayatını kaybetti. Bayraktar’ın akıma kapılmasıyla direkte patlama meydana gelirken, köyün tamamında elektrikler kesildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri direğin çevresinde önlem alırken, elektrik firması görevlileri, direkte akım olup olmadığını kontrol etti.
Akım olmadığının belirlenmesinin ardından direğe çıkan AFAD ve itfaiye ekipleri, cesedi halatla bağladı. Demirlerin arasında sıkışan Bayraktar’ın cesedi, AFAD ve itfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çabasının ardından kurtarılarak aşağı indirildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolün ardından Bayraktar’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, şahsın 7 hırsızlık, 4 dolandırıcılık ve 2 resmi belgede sahtecilik olmak üzere 13 suç kaydı sabıkası olduğu öğrenildi.

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