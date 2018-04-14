Dış cephe yalıtımı yaparken 6 metreden düşen işçi öldü

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada dış cephe yalıtımı yapan bekâr Abdullah Koçer (28), 6 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, saat 14.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu üzerinden bulunan Organize Sanayi Bölgesi 1'inci kısımda meydana geldi. Bir fabrikada dış cephe yalıtımı yapan Abdullah Koçer, yaklaşık 6 metre yükseklikten fabrikanın içindeki taşların üzerine düştü. Koçer'in düştüğünü gören fabrika çalışanları durumu 112 Acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılan ve başından ağır yaralandığı belirlenen Koçer burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abdullah Koçer'in cesedi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti
Başbakan Yıldırım'dan Suriye operasyonu tepkisi
Son dakika! Suriye operasyonuna muhaliflerden ilk tepki
Alman generalden olay yaratacak sözler!
AK Parti'den FETÖ'cüler temizlendi mi? Canlı yayında açıkladı
CHP'li vekilden olay 'Bahçeli' iddiası
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! Sınavla öğrenci alacak okullar listesi ‘nitelikli’ tartışması başlattı
Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...
Ünlü sporcular herkesin içinde öpüştü!
Ödül törenine damga vuran kıyafet
Okuyucu Yorumları 0 yorum