Diş hekiminin otomobilinde tarihi objeler ele geçirildi

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 16 tarihi obje ile 9 altın sikke ele geçirildi. Sürücü diş hekimi S.S. gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Dere köyünde, şüphe üzerine bir otomobil durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 16 tarihi obje ile 9 altın sikke ele geçirildi. Sürücü diş hekimi S.S. gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserler de müze müdürlüğüne teslim edildi. Müze yetkilileri tarafından yapılacak inceleme sonucu eserlerin hangi döneme ait olduklarının belirleneceği öğrenildi.
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