DİTİB öncülüğünde Afrika’da 2 su kuyusu açıldı

Merkezi Almanya’nın Köln şehrinde yer alan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Werdohl ve Lüdenscheid camilerinin öncülüğünde Nijerya’nın iki köyünde su kuyusu açıldı.

Merkezi Almanya’nın Köln şehrinde yer alan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Werdohl ve Lüdenscheid camilerinin öncülüğünde Nijerya’nın Zinder bölgesi Karamma ve Gawabore köylerine su kuyusu açıldı. DİTİB Eyüp Sultan Camii öncülüğünde Nijerya’nın başkenti Abuja’ya bin 190 kilometre uzaklıktaki 12 bin nüfuslu Karamma köyüne ve Lüdenscheid DİTİB Sultan Ahmet Camii başkente bin 205 kilometre uzaklıktaki 9 bin nüfuslu Gawabore köyüne güneş enerjisiyle çalışan su kuyusu inşa etti.

80 ile 100 metre derinlikte, 10 ton kapasiteli ve 4 musluklu olarak inşa edilen su kuyularının en az 20 yıl bölge halkının temiz su ihtiyacını karşılayacak nitelikte olduğu belirtildi. İnşa edilen su kuyusunun açılış ve teslim merasimine Essen DİTİB Eyalet Bölge Birliği Başkanı ve Werdohl Eyüp Sultan Camii Cemiyet Başkanı Fahrettin Alptekin, din görevlisi Özgür Yalçı, Lüdenscheid DİTİB Sultan Ahmet Camii Cemiyet Başkanı Göksal Üçüncü ile din görevlisi Muhammed Mustafa Taştekin katıldı. Su kuyusunun bölge açısından önemini anlatan Essen DİTİB Eyalet Bölge Birliği Başkanı Fahrettin Alptekin şöyle konuştu:

"Kuyuların açılışında gösterilen teveccüh bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bir su deyip geçmemek lazım, insanların hayatta kalabilmek için mücadele ettiklerine şahit olduk. İnsanlar suya hasret ve insanlar suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol kat ediyor. Açılan kuyulardan bölge insanı, öğrenciler ve cami cemaati istifade edecek. Bu hayra vesile olanlardan, bu hayra katkı sunanlardan Allah razı olsun. DİTİB olarak misyonumuz gereği, insani yardımlarda dil, din, ırk ve coğrafya farkı gözetmeden nerede bir mağdur, mazlum, mahrum insan var ise ona yetişen, şefkat ve merhamet eli bizim olsun düşüncesiyle yaklaştık, yaklaşıyoruz."