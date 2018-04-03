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Diva lakaplı ünlü sanatçı Bülent Ersoy, sunucu Lerzan Mutlu’yu "tehdit" ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada 900 TL para cezasına çarptırıldı.

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 12:29 | Son Güncelleme

IHAAW122318-ASA/03-04-2018 - Diva lakaplı ünlü sanatçı Bülent Ersoy, sunucu Lerzan Mutlu’yu "tehdit" ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada 900 TL para cezasına çarptırıldı. 03.04.2018 12:23:18 TSI NNNN

IHAAW122318-ASA/03-04-2018

- Diva lakaplı ünlü sanatçı Bülent Ersoy, sunucu Lerzan Mutlu’yu "tehdit" ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada 900 TL para cezasına çarptırıldı.

03.04.2018 12:23:18 TSI
NNNN

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