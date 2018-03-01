Divriği’de kaybolan 93 yaşındaki Kamil Özkan için arama çalışması başlatıldı

Sivas’ın Divriği ilçesinde kaybolan 93 yaşındaki Kamil Özkan için AFAD tarafından arama çalışması başlatıldı.

Sivas’ın Divriği ilçesi Çamlık köyünde geçtiğimiz gün evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 93 yaşındaki Kamil Özkan için AFAD tarafından arama çalışması başlatıldı. Bugün ilçeye ulaşan ekipler, kar yağışı ve zorlu arazine şartlarında rağmen arama çalışmalarını ilerleyen saatlere kadar sürdürdü. Arama çalışmaları sonuç vermedi. Arama çalışmalarına devam edileceği belirtildi. Özkan’ın şizofren rahatsızlığı bulunduğu geçtiğimiz yıl kendisi gibi şizofren olan eşinin de kaybolduğu ve arazide ölü olarak bulunduğu öğrenildi.