Diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı

Mustafa ÖNDOĞAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10'u hasta, 11 kişi yaralandı.
Kaza, bu sabah Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Kenan Tabakcı yönetimindeki 02 BA 355 plakalı, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile Kadir Güvenç yönetimindeki 02 HT 381 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Kadir Güvenç ile minibüste bulunan diyaliz hastaları Bekir Çoban, Ali Çoban, Mustafa Büyük, Mustafa Özdemir, Fatma Vural, Mevlüt Vural, Hatice Kara, Kadir Güvenç, Mehmet Güneş ve Hatice Dudlu yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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