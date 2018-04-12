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Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 17:52 | Son Güncelleme

Edirne'de diyaliz merkezinde, soyunma odasına koli içerisinde gizlediği telefonla kadın çalışan ve hastaların görüntüsü çektiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Alınan bilgiye göre, diyaliz merkezinde çalışanlar, kadın soyunma odasında koli içerisine gizlenmiş telefon buldu.

TUTUKLANDI

Uygun olmayan görüntüleri kaydeden telefonun diyaliz merkezi çalışanı S.Y'ye ait olduğunun anlaşılması üzerine şikayetçi oldu. S.Y, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA

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soyunma odası Gizli Çekim Edirne diyaliz

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