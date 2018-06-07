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Diyaliz tedavisi gördüğü hastanede intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 16:30 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, diyaliz hastası Ayşegül Gümüş, tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin terasında kendini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi.

Erkan BAY ELAZIĞ, (DHA) ELAZIĞ'da, diyaliz hastası Ayşegül Gümüş, tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin terasında kendini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi. Fırat Üniversitesi hastanesinde diyaliz tedavisi gören 42 yaşındaki Ayşegül Gümüş, bugün saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı hastanenin terasına çıktı ve kendini boşluğa bıraktı. Vatandaşların ve hastane personellerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda, Gümüş'ün, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası, Gümüş'ün cansız bedeni, Fırat Üniversitesi hastanesi morguna kaldırıldı.

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