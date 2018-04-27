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Diyarbakır Adliyesi'ne sokulmak istenen 1488 suç aleti ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 11:55 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı, adliyenin ana hizmet binasına giren kişilerin üzerinde X-Ray cihazıyla tespit edilen, aralarında bıçak, makas, jilet, biber gazının da bulunduğu 1488 suç aletinin ele geçirildiğini açıkladı.

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı, adliyenin ana hizmet binasına giren kişilerin üzerinde X-Ray cihazıyla tespit edilen, aralarında bıçak, makas, jilet, biber gazının da bulunduğu 1488 suç aletinin ele geçirildiğini açıkladı. Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye ana hizmet binasına gelen hakim, cumhuriyet savcıları, avukatlar, personeller ve vatandaşların vahim olaylarla karşılaşmaması amacıyla adliye binası girişlerinde alınan önlemlere ilişkin elde edilen sayısal verileri açıkladı. Ele geçirilen suç aletleri ile yaşanması muhtemel olayların önüne geçildiği belirtilen açıklamada, "Adliye ana hizmet binası girişlerinde bulunan X-Ray cihazı ile tespit edilen, güvenlik görevlilerinin yaptığı aramalarda, 610 adet farklı ebatlarda bıçak, 172 adet makas, 641 adet neşter-jilet, 6 adet biber gazı, 59 adet kesici ve delici özellikte cisim olmak üzere toplam 1488 adet kesici ve delici nitelikte alet ele geçirilmiştir"denildi. UYAP SORGUSUNDA 375 KİŞİ YAKALANDI Açıklamada, 1 Ocak 2018 tarihinden bu yana adliyeye gelen 210 bin 91 kişinin UYAP sorgusunun yapılmasıyla çeşitli suçlardan aranan 375 kişinin yakalandığı ifade edilerek, "Adliyemiz ana hizmet binası girişinde 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle 210 bin 91 kişinin UYAP yakalama sorgusu yapılmış, yapılan sorgu sonucunda çeşitli suçlardan arama ve yakalaması bulunan 375 kişi yakalanmıştır. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı olarak hakim, cumhuriyet savcıları, avukatlar, personeller ve vatandaşlarımızın can güvenliği konusunda gerekli hassasiyeti gösteren emniyet görevlilerimize teşekkür ediyoruz. Adliyemizde yaşanması muhtemel vahim olayların önüne geçmek amacıyla en üst seviyede ve hassasiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğimiz hususu; kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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