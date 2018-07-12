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Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2018 21:43 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da erkek çocukları taciz ettiği iddia edilen şahıs, mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. Şahıs, daha sonra olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Olay, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 232’nci Sokak’ta yaşandı.

İddiaya göre, sosyal medyada adı Fırat E. olan şahıs, buradan iletişim kurduğu 4 erkek çocukla görüştü. Çocuklara ilk başta para verip elbise alan şahıs, iletişimini de sürdürdü. Yazışmalarına devam eden şahıs, çocuklarla cinsel ilişki kurmak istedi. 14 yaşındaki bir çocuğun durumu mahallelilere anlatması sonrası bir grup vatandaş, şahısla çocukmuş gibi mesajlaşıp yanlarına gelmelerini sağladı. Teşhis edilen şahıs, öfkeli kalabalık tarafından tekme tokat dövüldü. Öfkeli grubun arasından zorla çıkarılan şahıs, olay yerine gelen güvenlik güçlerine teslim edildi. Şahıs, hastanedeki işlemlerin ardından çocuklar ve aileleri ile birlikte karakola götürüldü.

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MAHALLELİ TACİZCİYİ YAKALAMAK İÇİN PLAN YAPTI

Yaşanan olayla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan mahallelilerden Ramazan Akan, sokaklarında yaşayan bir çocuğun yanlarına geldiğini ve bir kişinin kendisine pis mesajlar attığını söylediğini kaydetti. Akan, “Biz de kendisine mesajlaşmaya devam etmesini ve evde kimsenin olmadığını söylemesini istedik yanımıza gelmesi için. Sokakta gördüğümüz sırada bütün mahalleli üstüne düştü ve öldüresiye dövdü. Erkek çocuğu hepsi, mesajlarda gel sana para vereyim, elbise alayım, bundan pişman olmazsın gibi yazılar vardı. Bizde buna dayanamadık ve dövdük. Daha sonra polise teslim ettik” dedi.

Volkan Kaya isimli mahalleli ise, tacize uğrayan çocuğun kendi sokaklarında yaşadığını söyledi. Kaya, mesajlarda ağza alınmayacak şeyler yazdığını, şahsı yakalayıp polise teslim ettiklerini dile getirdi. 14 yaşındaki Ramazan D. isimli çocuk ise, şahsın Facebook’taki isminin Fırat E. olduğunu ifade ederek, “Gerçek ismi Servet, bize aşkım diyordu para veriyordu. Biz bunu ağabeylerimize söyledik ve buraya çağırıp polise teslim ettiler” diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ulan ülkenin haline bak be ne hale geldik
güzel taktik cinsel açlığı uğruna tuzağa düşüyor tek zaafları bu olsa gerek çoğuna böyle tuzak kurup canlarını yakmak gerek
her ile genel ev şart yoksa bu olayları çok duyacaz cinsel açlik var ülkemizde
Diyarbakır hakkını vermiş her zaman ki gibi kadim şehir
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