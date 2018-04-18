Diyarbakır Bağlar’da 600 polisle asayiş uygulaması

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 600 polisin katılımıyla hava destekli asayiş uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında umuma açık ve kapalı yerlerde şahıslara GBT sorgusu yapılırken araçlar da tek tek arandı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde geniş kapsamlı asayiş uygulaması yapıldı. Şeyh Şamil Mahallesi’nde yapılan hava destekli uygulamaya 34 ekip şeklinde 600 polis katıldı. Uygulama kapsamında önceden belirlenen güzergahlarda iş yerleri ve umuma açık yerler denetlendi. Şüpheli görülen şahısların GBT sorgusu yapıldı. Oluşturulan noktalarda araçlar durdurularak arandı.

İkisi aranan 4 kişi yakalanandı

Toplamda 598 şahıs sorgulanırken, 21 adet umuma açık işyeri denetimi yapıldı. Yapılan sorgularda 11 şahıs hakkında adli-idari işlem yapıldı. ‘Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma ve silahla yağma’ suçlarından aranan bir şahıs ile uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan bir şahıs ise yakalandı. Yapılan aramalarda 1 adet tabanca ve tabancaya ait 8 adet fişek, 1 adet şarjör, 1 şahıstan 0.25 gram extacy maddesi, 1 şahıstan da 0.20 gram kristal uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Huzur ve güvenin sürekliliği için uygulamaların devam edeceği belirtildi.