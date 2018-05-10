HABER

Diyarbakır'da bir binada çökme tehlikesi: Vatandaşlar tahliye edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 01:01 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Muradiye mahallesinde bir bina çökme tehlikesi nedeniyle tahliye edildi.

Diyarbakır'da bir binada çökme tehlikesi: Vatandaşlar tahliye edildi

Tedbir amaçlı binanın her iki yanındaki binalar da boşaltıldı.

Büyük heyecan! Tüm gözler bu kentte olacakBüyük heyecan! Tüm gözler bu kentte olacak
Dünya diken üstünde! Önce ABD şimdi Suudi ArabistanDünya diken üstünde! Önce ABD şimdi Suudi Arabistan
Erdoğan-İnce görüşmesinde neler konuşuldu?Erdoğan-İnce görüşmesinde neler konuşuldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır bina çökme tehlikesi

En Çok Okunan Haberler

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alevler arasında kalan otoparkçıyı genç kız kurtardı

Alevler arasında kalan otoparkçıyı genç kız kurtardı

'Ölüm patroniçesi' yakayı ele verdi

'Ölüm patroniçesi' yakayı ele verdi

Muğla’nın Milas ilçesinde vahşet! Banyoda buldular...

Muğla’nın Milas ilçesinde vahşet! Banyoda buldular...

İğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuyla gece saati...

İğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuyla gece saati...

Anneler Günü'nün ortaya çıkışı ve önemi

Anneler Günü'nün ortaya çıkışı ve önemi

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.