Diyarbakır'da kan donduran olay! PKK'lı teröristler, katlettiği kepçe operatörünü, daha önce de kaçırıp, işkence yapmış

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Mehmet Şerif Baykuşak hakkında 'Kasten öldürmeye yardım etme', 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 28 yıla kadar, Osman Yalavuz hakkında 'Suç örgütüne yarar sağlamak amacıyla yağma' ve 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15 yıla kadar, Tahsin Toğcu hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve Suç örgütüne yarar sağlamak amacıyla yağma' suçlarından 30 yıla kadar, Sabri Fidan hakkında ise 'Kasten öldürmeye yardım etme', 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 28 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

DAHA ÖNCE DE KAÇIRIP, İŞKENCE YAPMIŞLAR

İddianamede, Mahmut Taşkıran'ın PKK'lı teröristler tarafından 12 Kasım 2016 tarihinde de kaçırıldığı, 3 gün alıkonulduğu belirtildi. Serbest bırakılmasının ardından Taşkıran'ın alınan ifadesine de yer verildi. İfadesinde, kod adları 'Agit' ve 'Demhat' olan iki teröristin yanına gelerek ellerini kelepçelediğini belirten Taşkıran, "Yüzümü kapatarak beni bir araca bindirdiler. Lice'ye yakın bir yere götürdüler. Terör örgütü üyeleri bana işkence yapıp, dövdü. İlk gittiğimiz kampa kobra helikopterler tarafından ateş açıldı. Kampın güvensiz olduğu gerekçesiyle beni başka yere götürdüler. 2 Aralık günü bir terörist gelerek, örgütün beni affettiğini söyledi ve bıraktılar" dedi.

AİLESİ BIRAKILMASI İÇİN ÖRGÜTE PARA VERMİŞ

Maktulün bırakılması için örgütle pazarlık yapan ailenin istenen parayı vermesiyle Taşkıran'ın serbest bırakıldığını söylediklerini belirten savcı, yapılan araştırmalar neticesinde 'Agit' kod adlı teröristin İran uyruklu Yusuf Reşidi, 'Demhat Cilo' kod adlı teröristin ise Eyüp Çelik olduğunu kaydetti. Mahmut Taşkıran'ın cesedinin battaniye ile örtülü şekilde bulunduğunu ve göğsünde mermi izlerinin olduğunu belirten savcı, maktulün olay günü çocuğunun rahatsız olduğu gerekçesiyle işyerinden ayrıldığını kaydetti. Maktulün eşinin, çocukları ile birlikte Kulp ilçesinde ailesinin yanında olduğunu ve çocuklarının hasta olmadığını belirten savcı, Taşkıran'ın şantiyeden çıkmadan önce şüpheli Mehmet Şerif Baykuşak ile telefonla görüştüğü belirtildi. Baykuşak'ın maktül ile olay saatine yakın zamanlarda 12 defa, sık aralıklarla görüşme yaptığını kaydetti.