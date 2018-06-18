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Diyarbakır'da korkunç olay! Sokak ortasında önce karısını katletti daha sonra kendisini bıçakladı!

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 17:38 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da kapıcılık yapan bir kişi, evde tartıştığı karısını sokak ortasında darp ettikten sonra bıçakladı. Karısını yaralayan şahıs daha sonra kendini bıçaklamaya başladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Şaban A. ile eşi Ayşe A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da korkunç olay! Sokak ortasında önce karısını katletti daha sonra kendisini bıçakladı!

Olay, Bağlar ilçesi Şehitlik Mahallesi 71. Sokak’ta meydana geldi. Şaban A. isimli şahıs, eşiyle evde tartışmaya girdi. Bir süre evde tartışan ikiliden Ayşe A., eşyalarını toplayarak dışarı çıkmak istedi. Elinde turşu bidonu ve birkaç elbise ile dışarı çıkan Ayşe A., bir süre ilerledikten sonra eşinin sesini duydu.

ÖNCE KARISINI BIÇAKLADI SONRA KENDİSİNE SAPLADI

Ayşe A.’nın yanına yaklaşan Şaban A., eşini darp ettikten sonra yanında getirdiği bıçakla karısına saldırdı. Ayşe A.’yı darp edip yaralayan Şaban A., bıçağı daha sonra kendisine saplamaya başladı.

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KARI-KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla hastaneye kaldırılan Şaban A. ile eşi Ayşe A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde çalışmalarını tamamlayan güvenlik güçleri de görgü tanıklarının ifadelerinin alınması için ekip aracıyla karakola götürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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