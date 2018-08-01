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Diyarbakır'daki 'Hamile kadını döve döve doğurttular' iddiasında flaş gelişme

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 12:14 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da hamile bir kadına, doğum sırasında ebe ve hemşirelerin şiddet uyguladığı iddiası gündem yaratmıştı. Kamuoyunda geniş yer bulan haberlerin ardında Sağlık Bakanlığı harekete geçerken, yapılan açıklamada 'Bakanlığımız talimatıyla Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatılmıştır' denildi.

Diyarbakır'daki 'Hamile kadını döve döve doğurttular' iddiasında flaş gelişme

İHA'nın dünkü haberinde, Diyarbakır’da hamile bir kadına, doğum esnasında ebe ve hemşirelerin şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Hayatının şokunu yaşayan kadının babası, durumu Sağlık Müdürlüğü, hastane başhekimliği ve karakola bildirirken, iddialar üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Habertürk'ün haberine göre, olayla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatıldığını belirtti.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bakanlığımız talimatıyla Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatılmıştır. İnceleme neticesinde ihmal ya da kusur tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemler uygulanacaktır. Ayrıca inceleme süresince adı geçen personel doğum salonundaki görevinden alınmıştır."


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Diyarbakır Sağlık Bakanlığı tekme tokat doğum iddiası hamile kadına şiddet

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