Diyarbakır'daki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Diyarbakır'ın Hani ilçesi Topçular karayolu Şekale Tepe bölgesinde seyir halinde bulunan araca teröristlerce pusu kuruldu. Hain pusuda 1 gönüllü güvenlik korucusu ile birlikte jandarma uzman çavuş Sergen Çakmak da şehit oldu. Hani Asayiş Jandarma Komando Bölük Komutanlığında görevli Çakmak'ın İzmir'in Bayraklı ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.
ŞEHİDİN BİR KARDEŞİ DE SUBAY
Bayraklı Kaymakamı Adem Arslan ve jandarma yetkilileri şehidin ailesine acı haberi ulaştırdı. Çakmak'ın evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin 2 kardeşinden birinin de Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay olarak görev yaptığı öğrenildi.
İHA
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