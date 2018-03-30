HABER

Diyarbakır Hazro'da 6 askeri yaralayan 3 terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 08:56 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde dün, mayın/el yapımı patlayıcı araması yapan askerlere düzenenlenen ve 6 askerin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren 3 PKK'lı terörist, saldırı sonrası başlatılan operasyonda öldürüldü.

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde dün, mayın/el yapımı patlayıcı araması yapan askerlere düzenenlenen ve 6 askerin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren 3 PKK'lı terörist, saldırı sonrası başlatılan operasyonda öldürüldü.
Hazro ilçesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"Diyarbakır ili Hazro ilçesi - Koçbaba karayolunda Mayın/el yapımı patlayıcı araması yapmakta olan güvenlik kuvvetlerine yönelik 29 Mart 2018 Perşembe günü saat 13.30 sıralarında 3 bölücü terör örgütü mensubu tarafından gerçekleştirilen silahlı ve roketatarlı saldırı neticesinde, 6 güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralanmasını müteakip, başlatılan operasyon esnasında, Hazro ilçesi Ülgen köyü Hacıcabbar mezrası mülki sınırları içerisinde teröristlerle sağlanan temas neticesinde, 3 terörist, 1 adet M-16 P.Tf., 2 adet AK-47 Kalaşnikof P.Tf., 1 adet tabanca, 3 adet el bombası ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, ölü olarak etkisiz hale getirilen teröristler ile silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alınarak adli işlemlere başlanılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

Sevgililerden evli kadına iğrenç şantaj!Sevgililerden evli kadına iğrenç şantaj!
Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Erdoğan dava açtıKılıçdaroğlu'na büyük şok! Erdoğan dava açtı
Netanyahu neden hastaneye kaldırıldı? İşte son durumuNetanyahu neden hastaneye kaldırıldı? İşte son durumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi

Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi

Zekeriya Öz vatanını Almanya'ya böyle sattı

Zekeriya Öz vatanını Almanya'ya böyle sattı

Fuhuş yaparken yakalandılar!

Fuhuş yaparken yakalandılar!

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Korkunç kaza! Minibüs alev aldı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Korkunç kaza! Minibüs alev aldı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Fuhuş yaparken yakalandılar!

Fuhuş yaparken yakalandılar!

Başörtüsünü makineye kaptıran kadın hayatını kaybetti

Başörtüsünü makineye kaptıran kadın hayatını kaybetti

Burası Ege! Spil Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

Burası Ege! Spil Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

Sırrı ayaklarında

Sırrı ayaklarında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.