Diyarbakır Hazro'da 6 askeri yaralayan 3 terörist öldürüldü

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde dün, mayın/el yapımı patlayıcı araması yapan askerlere düzenenlenen ve 6 askerin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren 3 PKK'lı terörist, saldırı sonrası başlatılan operasyonda öldürüldü.
Hazro ilçesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"Diyarbakır ili Hazro ilçesi - Koçbaba karayolunda Mayın/el yapımı patlayıcı araması yapmakta olan güvenlik kuvvetlerine yönelik 29 Mart 2018 Perşembe günü saat 13.30 sıralarında 3 bölücü terör örgütü mensubu tarafından gerçekleştirilen silahlı ve roketatarlı saldırı neticesinde, 6 güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralanmasını müteakip, başlatılan operasyon esnasında, Hazro ilçesi Ülgen köyü Hacıcabbar mezrası mülki sınırları içerisinde teröristlerle sağlanan temas neticesinde, 3 terörist, 1 adet M-16 P.Tf., 2 adet AK-47 Kalaşnikof P.Tf., 1 adet tabanca, 3 adet el bombası ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, ölü olarak etkisiz hale getirilen teröristler ile silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alınarak adli işlemlere başlanılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."
Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi
Zekeriya Öz vatanını Almanya'ya böyle sattı
Korkunç kaza! Minibüs alev aldı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Papua Yeni Gine'de 7.2 büyüklüğünde deprem!
Fransa'dan kriz çıkaracak adım! Teröre açık destek
Fuhuş yaparken yakalandılar!
GetContact uygulamasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Erişim engeli
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti
Evinde beslediği hayvanlara yem oldu!
İşte WhatsApp'ta sizi engelleyenlere mesaj atmanın yolu
Getcontact ile ilgili bomba gelişme: iPhone ve Android cihazların uygulama mağazalarından silindi
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum