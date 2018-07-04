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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın yeri teşhis edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 18:00 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 1 Temmuz'dan beri kayıp olan ve aranan 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın İstanbul'da olduğu ve ailesine izlettirilen kamera görüntülerinde Yusuf'un teşhis edildiği öğrenildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın yeri teşhis edildi

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yusuf yılmaz Diyarbakır

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