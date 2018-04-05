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Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesin'deki ambalaj ve karton fabrikasında yangın çıktı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 19:49 | Son Güncelleme

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesin'deki ambalaj ve karton fabrikasında yangın çıktı (2)

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesin'deki ambalaj ve karton fabrikasında yangın çıktı (2)

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