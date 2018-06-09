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DİYARBAKIR PLASTİK SU ŞİŞESİ 'SİLAH' SAYILDI, KENDİSİNİ BIÇAKLAYANDAN ÇOK CEZA ALDI

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2018 11:47 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR PLASTİK SU ŞİŞESİ 'SİLAH' SAYILDI, KENDİSİNİ BIÇAKLAYANDAN ÇOK CEZA ALDI

DİYARBAKIR PLASTİK SU ŞİŞESİ 'SİLAH' SAYILDI, KENDİSİNİ BIÇAKLAYANDAN ÇOK CEZA ALDI

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