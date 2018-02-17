Diyarbakır polisinden uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Terörün finans kaynağı uyuşturucuya yönelik amansız mücadelesini sürdüren Diyarbakır polisi, durdurdukları 1 minibüste yaklaşık 500 kilogram esrar ele geçirdi. 5 kişi gözaltına alınırken ele geçirilen uyuşturucunun konulduğu çuvallara ’Afrin’ yazılarak operasyondaki askerlere destek verildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yaptığı çalışmalarda ikisi öncü olmak üzere 3 araçla Lice ilçesinden Mardin’e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine araçlar takibe alındı. Çınar yolu üzerinde durdurulan araçlardan birinde kokuya duyarlı narkotik köpeği Çiko’nun yardımıyla yaklaşık 500 kilogram esrar ele geçirilirken araçlarda yapılan aramada 1 adet de tabanca ele geçirildi. Araçlarda bulunan şüpheli 5 kişi gözaltına alındı. Yakalanan uyuşturucuyu sergileyen ekipler ele geçirilen uyuşturucuların konulduğu çuvallara da ’Afrin’ yazarak operasyondaki askerlere destek mesajı verdi.
Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
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