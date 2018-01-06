Diyarbakır Sanat Sokağı'ndaki binada patlama (2)

BARDAK İÇİNDEKİ EL YAPIMI PATLAYICI İNFİLAK ETTİRİLMİŞSanat Sokağı'nda bulunan Konak Apartmanı'nın 3'ncü katındaki koridorda meydana gelen patlamada bazı işyerlerinin camlarında hasar oluşurken, patlamadan sonra binada bulunanlar tahliye edildi. Özel harekat timlerinin de güvenlik önlemi aldığı bölgede, patlamanın kafelerin bulunduğu 5 katlı binanın 3'ncü katındaki giriş koridoruna bırakılan bardak içerisine düzeneklenmiş el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu meydana geldiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ederken, polis güvenlik kameralarını da incelemeye alarak saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilere yönelik çalışma başlattı.
ABD donuyor! Çok sayıda kişi aşırı soğuklardan hayatını kaybetti
Ümit Özdağ’dan ‘silahlı kamplar’ için flaş iddia: Nokta da verebiliriz
Tokat'ta art arda korkutan depremler! (AFAD-Son depremler)
Burası Keşan! Herkes 'bocuk' oldu
Geçen yıl 80 kişi donarak ölmüştü, bu yıl sıcaklık rekoru kırılıyor
Ortalık savaş alanına döndü! Liseliler birbirine girdi
Tunceli'deki CHP kongresinde Kılıçdaroğlu tartışması
Adıyaman sapığı yakalandı! 1 yıldır aranıyordu
Uluslararası ajanslar son dakika olarak geçti! Alman Dışişleri Bakanı'ndan flaş Türkiye açıklaması
Dacia Duster yenilendi
Karadeniz yaylalarında terörist avı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum