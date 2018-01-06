Diyarbakır Sanat Sokağı'ndaki binada patlama (2)

BARDAK İÇİNDEKİ EL YAPIMI PATLAYICI İNFİLAK ETTİRİLMİŞSanat Sokağı'nda bulunan Konak Apartmanı'nın 3'ncü katındaki koridorda meydana gelen patlamada bazı işyerlerinin camlarında hasar oluşurken, patlamadan sonra binada bulunanlar tahliye edildi. Özel harekat timlerinin de güvenlik önlemi aldığı bölgede, patlamanın kafelerin bulunduğu 5 katlı binanın 3'ncü katındaki giriş koridoruna bırakılan bardak içerisine düzeneklenmiş el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu meydana geldiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ederken, polis güvenlik kameralarını da incelemeye alarak saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilere yönelik çalışma başlattı.