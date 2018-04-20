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Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerindeki bir çağrı merkezinde yemek yedikten sonra fenalaşan çok sayıda personel, zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 17:48 | Son Güncelleme

IHAAW174125-ASA/20-04-2018 - Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerindeki bir çağrı merkezinde yemek yedikten sonra fenalaşan çok sayıda personel, zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. 20.04.2018 17:41:25 TSI NNNN

IHAAW174125-ASA/20-04-2018

- Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerindeki bir çağrı merkezinde yemek yedikten sonra fenalaşan çok sayıda personel, zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

20.04.2018 17:41:25 TSI
NNNN

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