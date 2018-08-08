HABER

Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda zincirleme kaza: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 17:17 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR- Şanlıurfa karayolunda 1 minibüs ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı.

Burak EMEK-Alev HAMİTOĞULLARI (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR- Şanlıurfa karayolunda 1 minibüs ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Urfa Bulvarı'nda bugün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 01 AFR 72 plakalı otomobil, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle 21 BV 380 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada aynı yöne giden 21 AH 087 plakalı minibüs de otomobillere yaklaşık 10 metre kala takla attı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada araçlardan biri hurdaya döndü. Araçlar, vatandaşların da yardımıyla çekiciyle kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından karayolu ulaşıma açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERÜnlü şarkıcı aşırı dozdan hastaneye kaldırılmıştı, ilk kez konuştuÜnlü şarkıcı aşırı dozdan hastaneye kaldırılmıştı, ilk kez konuştu
2 yaşlıdan altınları ile paralarını alan dolandırıcı yakalandı2 yaşlıdan altınları ile paralarını alan dolandırıcı yakalandı
Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda zincirleme kaza: 2 yaralıDiyarbakır-Şanlıurfa yolunda zincirleme kaza: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Türk heyeti ABD'de! İlk açıklama geldi

Türk heyeti ABD'de! İlk açıklama geldi

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Deniz Çakır Cüneyt Özdemir'le yaşak aşk mı yaşıyor? Cüneyt Özdemir'den açıklama geldi

Deniz Çakır Cüneyt Özdemir'le yaşak aşk mı yaşıyor? Cüneyt Özdemir'den açıklama geldi

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

İstanbul'da taksiciler iki kadın turiste dehşeti yaşattı!

İstanbul'da taksiciler iki kadın turiste dehşeti yaşattı!

Şırnak'ta evlenecek çiftlere muhtarlardan 'makul düzey' yararı: Gelin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek!

Şırnak'ta evlenecek çiftlere muhtarlardan 'makul düzey' yararı: Gelin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek!

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!

Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!

Bursa'da hiç evlenmeyen kadın nüfus müdürlüğüne gidince en büyük şoku yaşadı!

Bursa'da hiç evlenmeyen kadın nüfus müdürlüğüne gidince en büyük şoku yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.