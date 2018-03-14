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Diyarbakır şehitleri, törenle memleketlerine uğurlandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 13:14 | Son Güncelleme

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCI EKER, YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeoğlu, milletvekileri Galip Ensarioğlu ve Ebubekir Bal ile birlikte Dicle ilçesindeki patlamada yaralanan askerleri ziyaret etti.

Diyarbakır şehitleri, törenle memleketlerine uğurlandı (2)

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCI EKER, YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeoğlu, milletvekileri Galip Ensarioğlu ve Ebubekir Bal ile birlikte Dicle ilçesindeki patlamada yaralanan askerleri ziyaret etti. Askerlerin tedavileri sürdüğü Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'nin ek binasına gelen Eker ve bareberindekiler yaralı askerlerle bir süre sohbet etti. Askerleri ziyaret etmesinin ardından Eker, Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi Başhekimi Sedat Özkul'a görüşerek, yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi almasının ardından hastaneden ayrıldı.

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Diyarbakır şehitleri, törenle memleketlerine uğurlandı (2)Diyarbakır şehitleri, törenle memleketlerine uğurlandı (2)Diyarbakır şehitleri, törenle memleketlerine uğurlandı (2)

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