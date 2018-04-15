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Diyarbakır-Silvan karayolunda aynı yönde seyreden minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı ve araçlarda sıkışanlar olduğu belirtilirken, olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmalarının sür

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 14:27 | Son Güncelleme

IHAAW142119-ASA/15-04-2018 - Diyarbakır-Silvan karayolunda aynı yönde seyreden minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. 15.04.2018 14:21:19 TSI NNNN

IHAAW142119-ASA/15-04-2018

- Diyarbakır-Silvan karayolunda aynı yönde seyreden minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı ve araçlarda sıkışanlar olduğu belirtilirken, olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede, olay yerinden geçen düğün konvoyunda bulunan 5 araç da birbirine girdi.

15.04.2018 14:21:19 TSI
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