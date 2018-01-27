Diyarbakır Valiliği yakınlarında çöp konteynerinde patlama (2)

PATLAMANIN NEDENİ EL YAPIMI PATLAYICI
Diyarbakır'da valilik binasının arkasındaki sokakta meydana gelen patlamanın ardından olay yerinde yapılan incelemede parçalanmış piknik tüpü bulundu. Polis, patlamaya piknik tüpüyle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcının neden olduğunu belirledi.
FOTOĞRAFLI
Son dakika: Diyarbakır Valiliği yakınlarında patlama!
PYD 'Afrin'de Türk helikopteri düşürdük' demişti! Açıklama geldi
Obama'nın kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf çıktı
Meral Akşener'den Erdoğan'a çok sert tepki
10 yaşındaki Hint asıllı çocuk IQ testinde Einstein ve Hawking’i geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2019'da bir rakip daha! Adaylığını açıkladı
Özel harekat polisleri genç kıza dehşeti yaşattı! Kenti terk etmek zorunda kaldı
Türkiye'de bir ilk! Bitcoin 'server'larını çaldılar