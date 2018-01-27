Diyarbakır Valiliği yakınlarında çöp konteynerinde patlama (2)

PATLAMANIN NEDENİ EL YAPIMI PATLAYICI

Diyarbakır'da valilik binasının arkasındaki sokakta meydana gelen patlamanın ardından olay yerinde yapılan incelemede parçalanmış piknik tüpü bulundu. Polis, patlamaya piknik tüpüyle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcının neden olduğunu belirledi.

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