Diyarbakır Valiliği yakınlarında çöp konteynerinde patlama (3)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Diyarbakır Valiliği, akşam saatlerinde meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"27 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 18.10 sıralarında ilimiz Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi ile Lise Caddesi kesiminde valilik binası civarında bulunan çöp konteyneri içerisinde patlama meydana gelmiştir. Konuyla ilgili olarak olay yeri güvenlik görevlilerimizce yapılan ilk incelemede; patlamanın piknik tüpüyle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği nedeniyle meydana geldiği anlaşılmıştır. Olay nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamış olup, vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti ile şehrimizin huzurunu bozmaya dönük bu patlamayı gerçekleştirenlerin yakalanması için güvenlik güçlerimiz tarafından gerekli çalışmalara ivedilikle başlanmıştır."