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Diyarbakır Valiliğinden saldırı açıklaması

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 19:31 | Son Güncelleme

Diyarbakır Valiliği Kulp ilçesinde bir grup terörist tarafından güvenlik korucularına yönelik düzenlenen saldırıda 1 güvenlik korucusunun şehit, 2’is ağır 4 güvenlik görevlisi ile 1 emekli güvenlik korucusu ve 1 sivil olmak üzere toplam 6 kişinin yaralandığını açıkladı.Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Diyarbakır ili Kulp ilçesi Taşköprü köyü Kuyucak mezrası bölgesinde yasal olarak kesilen odunları kamyonla Kulp ilçesine taşımakta olan 7 kişilik güvenlik korucularına, 1 grup terörist tarafından 3 Nisan 2018 Salı günü saat 16.50 sıralarında gerçeklestirilen silahlı saldırı sonucunda, 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 2’si ağır olmak üzere 4 güvenlik korucusu ile 1 emekli güvenlik korucusu ve 1 sivil vatandaş toplam 6 kişi yaralanmıştır.

Diyarbakır Valiliğinden saldırı açıklaması

Diyarbakır Valiliği Kulp ilçesinde bir grup terörist tarafından güvenlik korucularına yönelik düzenlenen saldırıda 1 güvenlik korucusunun şehit, 2’is ağır 4 güvenlik görevlisi ile 1 emekli güvenlik korucusu ve 1 sivil olmak üzere toplam 6 kişinin yaralandığını açıkladı.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Diyarbakır ili Kulp ilçesi Taşköprü köyü Kuyucak mezrası bölgesinde yasal olarak kesilen odunları kamyonla Kulp ilçesine taşımakta olan 7 kişilik güvenlik korucularına, 1 grup terörist tarafından 3 Nisan 2018 Salı günü saat 16.50 sıralarında gerçeklestirilen silahlı saldırı sonucunda, 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 2’si ağır olmak üzere 4 güvenlik korucusu ile 1 emekli güvenlik korucusu ve 1 sivil vatandaş toplam 6 kişi yaralanmıştır. Yaralanan güvenlik korucuları bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan güvenlik korucularımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz. Yaralanan güvenlik korucularımaza ve vatandaşımıza da acil şifalar dileriz. Olayı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır" denildi.

Diyarbakır Valiliğinden saldırı açıklaması

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