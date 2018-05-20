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Diyarbakır'da 1 ton 261 kilo esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 11:35 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonlarda, 1 ton 261 kilo esrar ile 508 bin 737 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Diyarbakır'da 1 ton 261 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonlarda, 1 ton 261 kilo esrar ile 508 bin 737 kök Hint keneviri ele geçirildi. Bir mağarada ise PKK'lı teröristlere ait 50 kilo amonyum nitrat destekli el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri kırsalında 17-19 Mayıs tarihleri arasında operasyon düzenledi. Yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak ve bir mağara tespit edildi. Yapılan aramalarda mağarada 50 kilogram amonyum nitratla destekli el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı ile mağara ve sığınaklar, imha edildi.
Operasyon kapsamında 26 ayrı noktada piyasa değeri 170 milyon 646 bin 100 lira olan 1 ton 83 kilosu toz, 178.15 kilosu kubar olmak üzere toplam 1 ton 261.15 kilo esrar ile 508 bin 737 kök Hint keneviri ele geçirildi. Esrar muhafaza altına alınırken, kenevir bitkileri numune alındıktan sonra olay yerinde imha edildi.
Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının aralıksız süreceği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'da 1 ton 261 kilo esrar ele geçirildiDiyarbakır'da 1 ton 261 kilo esrar ele geçirildiDiyarbakır'da 1 ton 261 kilo esrar ele geçirildiDiyarbakır'da 1 ton 261 kilo esrar ele geçirildi

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