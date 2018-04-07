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Diyarbakır'da 10 milyon liralık GSM dolandırıcılığına 9 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 12:54 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da bir GSM şirketinin bazı bayilerinde sistem açığından yararlanarak, vatandaşların ödediği faturaları iptal edip, milyonlarca lira vurgun yaptıkları iddiasıyla 31 kişi gözaltına alındı. 11 bin 905 kişiden yaklaşık 10 milyon 585 bin 48 lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla, 22 kişi ise serbest bırakıldı.

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da bir GSM şirketinin bazı bayilerinde sistem açığından yararlanarak, vatandaşların ödediği faturaları iptal edip, milyonlarca lira vurgun yaptıkları iddiasıyla 31 kişi gözaltına alındı. 11 bin 905 kişiden yaklaşık 10 milyon 585 bin 48 lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla, 22 kişi ise serbest bırakıldı.
Türkiye'de mobil, internet, ev telefonu ve kurumsal servisler alanında hizmet veren bir GSM şirketinin Diyarbakır'daki bazı bayilerinde, düzenli fatura ödeyen binlerce kişi, borçlarının olduğunu dair fatura gelince savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mağdurlar, düzenli olarak faturalarını ödediklerini, buna ilişkin dekontlarının bulunduğunu, taksitli cihaz kampanyasından faydalanarak telefon aldıklarını belirtti.
Şikayetlerin artması üzerine harekete geçen polis, vatandaşların 12 GSM bayisine nakit olarak faturalarını ödedikten sonra bayi sahibi ve çalışanlarının sistem açığından faydalanıp, bu ödemeleri iptal ederek haksız kazanç sağladıklarını tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvuran 382 kişinin ifadelerini alan polis, Diyarbakır'da 11 bin 905 kişinin bu olaydan dolayı mağdur olduğunu ve vatandaşların nakit olarak ödediği parayı GSM şirketine yatırmayan bayi sahibi ve çalışanlarının 10 milyon 585 bin 48 lira haksız kazanç elde ettiğini belirledi.
31 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon için düğmeye basan polisler, geçen hafta, 17 ayrı adrese baskın düzenledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği koordinesinde yapılan operasyona Özel Harekât, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Şube Müdürlüklerine bağlı 34 ekip ve 115 polis katıldı. Operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında, bazı kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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