HABER

Diyarbakır’da 139 milyon TL’lik sahte fatura ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 16:31 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da polisin yaptığı operasyonda, 139 milyon 783 bin 840 TL’lik sahte fatura ele geçirildi.Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün 16.00 sıralarında sahte fatura düzenlemek suretiyle ‘vergi usul kanuna muhalefet’ ederek haksız kazanç sağlayan şahıs ve organizasyonların ortaya çıkarılmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde iki ayrı adreste arama yapılmıştır.

Diyarbakır’da 139 milyon TL’lik sahte fatura ele geçirildi

Diyarbakır’da polisin yaptığı operasyonda, 139 milyon 783 bin 840 TL’lik sahte fatura ele geçirildi.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün 16.00 sıralarında sahte fatura düzenlemek suretiyle ‘vergi usul kanuna muhalefet’ ederek haksız kazanç sağlayan şahıs ve organizasyonların ortaya çıkarılmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde iki ayrı adreste arama yapılmıştır. Aramalarda, 25 adet farklı firma ve şirketlere ait irsaliye faturası koçanı, 18 adet farklı şahıs ve şirketlere ait kaşe, 1 adet nüfus cüzdanı, 1 adet para makbuzu koçanı, 1 adet farklı firmaların bilgileri bulunan ajanda, 1 adet farklı şahıs ve şirketlere ait tahsilat makbuz koçanı ele geçirilmiştir. Şahısların 2017-2018 yılları arasında düzenledikleri faturaların genel toplamının 139 milyon 783 bin 840,15 TL olduğu tespit edilmiştir. İş yerlerinde bulunan H.Ç. ve M.A.Ç. isimli şüpheli şahıslar yapılan arama sonrasında yakalanmış olup, ‘vergi usul kanuna muhalefet ile sahte fatura düzenlemek ve piyasaya sürmek’ suçlarından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmışlardır” denildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Salih Müslim serbest bırakıldı!

Salih Müslim serbest bırakıldı!

Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!

Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!

Çalışan anneye 5 bin 50 lira para!

Çalışan anneye 5 bin 50 lira para!

Sevgilisini boğdu, kendini böyle savundu: Kendimi öldüreceğime...

Sevgilisini boğdu, kendini böyle savundu: Kendimi öldüreceğime...

Türkiye ile Yunanistan arasında büyük kriz yaratacak olay!

Türkiye ile Yunanistan arasında büyük kriz yaratacak olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Otomobilde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ile yakalandılar

Otomobilde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ile yakalandılar

Tartıştığı komşusunu meyve bıçağıyla yaraladı

Tartıştığı komşusunu meyve bıçağıyla yaraladı

Gelinini öldürüp ve oğlunu yaralayan baba tutuklandı

Gelinini öldürüp ve oğlunu yaralayan baba tutuklandı

Samsun’da yasa dışı bahis operasyonunda 9 tutuklama

Samsun’da yasa dışı bahis operasyonunda 9 tutuklama

Raco'nun çevresindeki terör mevzileri vuruluyor

Raco'nun çevresindeki terör mevzileri vuruluyor

Muğla Jandarmasından kaçak sigara operasyonu

Muğla Jandarmasından kaçak sigara operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.