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Diyarbakır'da 2 kardeş, evlerinin önünde otururken öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2018 11:13 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesine bağlı Yukarı Akdibek köyünde Mehmet ve Tahsin Karahanlı kardeşler, evlerinin önünde otururken, husumetli oldukları akrabalarının silahlı saldırısında hayatını kaybetti.  Bağlar ilçesine bağlı Yukarı Dibek köyünde Mehmet ve Tahsin Karahanlı kardeşler ile bir yakınları, evlerinin önünde otururken silahlı saldırıya uğradı.

Canan ALTINTIŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesine bağlı Yukarı Akdibek köyünde Mehmet ve Tahsin Karahanlı kardeşler, evlerinin önünde otururken, husumetli oldukları akrabalarının silahlı saldırısında hayatını kaybetti.
Bağlar ilçesine bağlı Yukarı Dibek köyünde Mehmet ve Tahsin Karahanlı kardeşler ile bir yakınları, evlerinin önünde otururken silahlı saldırıya uğradı. Husumetli olduğu akrabalarının uzun namlulu silahlarla ateş açtığı öne sürülen Mehmet Karahanlı ve kardeşi Tahsin, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan yakınları ise Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Saldırının ardından köye giriş ve çıkışlarda önlem alan jandarma ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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