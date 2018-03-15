Diyarbakır'da 3 askerin şehit olduğu bölgedeki operasyon tamamlandı

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesi kuzeyinde, 3 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı bölgedeki operasyon tamamlandı. Operasyonda, terör örgütü PKK tarafından kullanılan 8 mağara, 15 sığınak ve 3 terörist mevzisi tespit edilerek, kullanılamaz hale getirildi. Mağara ve sığınaklarda yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ve mühimmat ile yaşam malzemeleri ve ilaç ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Dicle ilçesi Kayıköy, Kırkpınar ve Kurşunlu köylerinin kuzeyindeki Görüsedağı Tepe bölgesinde, 10 Mart Cumartesi günü saat 21.00’de başlatılan 'Bayrak-79 Şehit J.Asb.Üçvş. Seçkin Çil-2' operasyonunun dün saat 23.00'te tamamlandığı kaydedildi. Operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanılan mağara ve sığınakların kullanılamaz hale getirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında; teröristlerce daha önceki tarihlerde mağara girişine döşenmiş olan mayın/el yapımı patlayıcı 13 Mart Salı günü saat 14.15 sıralarında temas edilmesi sonucunda, 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1'i ağır, 3’ü hafif olmak üzere 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 8 adet doğal mağara, 15 adet sığınak ve 3 adet terörist mevziisi tespit edilmeyi müteakip, kullanılamaz hale getirilmiştir. Bahse konu sığınak, ağaçlık, çalılık ve kaya koğukları ile toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde; 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Bixi Mk.P.Tf., 1 adet M-16 P.Tf., 10 adet AK-47 Kaleşnikof P.Tf., 3 adet G-3 P.Tf., 1 adet HK-33 P.Tf., 1 adet mavzer Tf, 4 adet tabanca, 8 adet el bombası, 3 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı, 2 adet RPG-7 anti-personel mühimmatı, 5 adet roketatar sevk fişeği, bin 684 adet Bixi Mk.Tf. fişeği, 1.106 adet AK-47 Kaleşnikof P.Tf. fişeği, 68 adet Zagros Keskin Niş.Tf. fişeği, 282 adet Mavzer Tf. fişeği, 6 adet 5, 56 mm M-16 P.Tf. fişeği, 49 adet 45 kalibrelik tabanca fişeği, 50 adet 9 mm tabanca fişeği, 26 adet AK-47 Kaleşnikof P.Tf. şarjörü, 2 adet Dragunov (Kannas) Keskin Niş.Tf. şarjörü, 5 adet tabanca şarjörü, 1 adet elektrikli fünye, 1 adet uzaktan komutalı mayın/EYP düzeneği, Mayın/EYP düzeneği hazırlamakta kullanılan çok sayıda elektronik devre, 2 adet tabanca susturucusu, 1’i araç 1’ i el telsizi olmak üzere toplam 2 adet Yeasu marka telsiz, 1 adet ses kayıt cihazı, 4 adet el dürbünü, 18 takım terörist kıyafeti, 3 takım gizleme özellikli terörist kıyafeti, 2 adet terörist gizleme ağı, 130 kg amonyum nitrat, 12.5 litre mazot, 13 adet pil bloğu, 264 adet pil, 275 metre elektrik kablosu, 3 adet sırt çantası, 32’si mutfak 19’u piknik tipi olmak üzere 51 adet tüp, 1 adet küçük tip jeneratör, 1 adet digital fotoğraf makinesi, 1 adet rüzgar ölçer cihazı, 7 adet AK-47 Kaleşnikof P.Tf. şarjör kılıfı, 1 adet Mk.Tf. çatal ayağı, 1 adet şemsiye, biri 1 ton, ikisi 500 litre kapasiteli olmak üzere toplam 3 adet su tankı, bol miktarda gıda ve yaşam malzemeleri ile ilaç ele geçirildi. Delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat, telsiz ve diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları gereğince muhafaza altına alınmış, delil niteliğine haiz olmayanlar yerinde imha edilmiştir."

Valiliğin açıklamasında, ayrıca yapılan yol kontrolleri sırasında, 995 kişiyle 395 aracın plakasının Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi, KİHBİ, UYAP ve ASAL ile sorgulandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde; geçici olarak teşkil edilen 3 adet şok yol kontrol ve arama noktalarında (YKN) görevli personel tarafından, 995 şahıs ve 395 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, adli makamlardan alınan kararlar gereğince operasyon bölgesi içerisindeki 7 konut ve eklentisinde adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden göz altına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."