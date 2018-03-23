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Diyarbakır'da 3 öğrenciye taciz iddiasında, öğretmen açığa alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 18:45 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, 3 kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve hakkında soruşturma başlatılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni E.Y., açığa alındı.

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, 3 kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve hakkında soruşturma başlatılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni E.Y., açığa alındı.
Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni E.Y., iddiaya göre 3 kız öğrencisini taciz etti. Olay, öğrencilerin durumu Rehberlik öğretmenine anlatması ile ortaya çıktı. Rehberlik öğretmeninin tutanak tutup, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne göndermesi üzerine E.Y., açığa alındı. Hakkında soruşturma da başlatılan E.Y., bugün okula gelen polis tarafından gözaltına alındı. Taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmenin Emniyetteki işlemleri devam ederken, taciz edildikleri iddia edilen öğrencilerin de psikolog, avukat ve savcı nezaretinde Çocuk İzleme Merkezine götürüldüğü öğrenildi.
Olayla ilgili olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün müfettiş görevlendirdiği de belirtildi.

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